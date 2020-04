7 autres talents WWE NXT sortis ou mis en congé

WWE

Les coupes massives de la WWE sont arrivées à NXT, avec les lutteurs MJ Jenkins, Aleksandar Jaksic et Dorian Mak coupés, et les entraîneurs Ace Steel, Serena Deeb et Kendo Kashin en congé. Josiah Williams, le talent en direct basé sur le Performance Center, a également annoncé qu’il était désormais disponible pour les réservations indépendantes, ce qui suggère qu’il a lui aussi été libéré.

Le six se joint à Deonna Purrazzo, dont la sortie à la WWE a été confirmée plus tôt dans la journée.

La situation de Jenkins est particulièrement horrible, comme elle l’a tweeté mercredi soir: –

Elle avait déjà participé au Mae Young Classic 2018, mais n’avait pas encore obtenu son diplôme à temps plein à la télévision. Mak, quant à lui, était autrefois connu sous le nom de Dan Matha, tandis que Jaksic n’était pas encore arrivé sur nos écrans.

Deeb, un ancien lutteur principal, a été ramené comme entraîneur après avoir participé à la Mae Young Classic 2017. Steel, le vétéran de la lutte indépendante, ne faisait partie de la promotion que depuis l’année dernière, tout comme Kashin, qui était champion IWGP Junior Heavyweight en NJPW. La mise en congé du trio signifie qu’ils ont été mis en échec sans salaire pendant une période indéterminée, ce qui signifie qu’ils pourraient facilement être ramenés une fois que la situation aura explosé.

Les doigts croisés, ils le sont.