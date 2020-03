7 choses que vous devez savoir sur le jeu vidéo Mystery Wrestling de Virtual Basement

Sous-sol virtuel

Un nouvel âge d’or des jeux vidéo de catch professionnel est-il en route?

Ne riez pas: c’est une question sérieuse. L’époque de la monopolisation de la WWE 2K semble bien révolue, et de nouveaux concurrents de Yuke’s, AEW (qui pourraient même être le meilleur duo de joueurs par équipe depuis The Revival) et d’autres sont à l’horizon. De plus, des joyaux nostalgiques comme le RetroMania Wrestling de Retrosoft sont sur le point de être lancés cet été.

Oh oui, c’est un moment intéressant pour être un joueur de catch, et Virtual Basement veut rendre vos rêves de wrasslin numérisés encore plus doux. Ils prévoient une sortie (encore inconnue) à un moment donné au cours des 12 prochains mois, et cela pourrait être la première vraie alternative pour ceux qui en ont assez des conneries de 2K20.

Les détails sont certes rares, mais cet article rassemble tout ce qui est connu sur le crack de VB sur le marché de la lutte. Il y a aussi un peu de rumeur saine là-dedans, car pourquoi pas? C’est amusant de penser que les joueurs qui ont été affamés de variété pendant si longtemps pourraient enfin avoir à nouveau le choix.

Attention, 2K. Vous pourriez avoir du mal à vous en débarrasser …