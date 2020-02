7 coupables possibles derrière les récents problèmes TV de la WWE

Récemment, la WWE a commencé à nous taquiner avec l’un de ces

histoires mystérieuses où il y a une chose récurrente qui se passe à la télévision pour un

nombre de semaines, sans aucune explication possible sur ce que cela signifie ou qui

pourrait être derrière elle. Cette fois, Vince et co. ont fait un travail étonnamment bon

à présenter l’angle, car la livraison a été basée sur la subtilité et non

dénigrer le public au-dessus de la tête avec.

Depuis plusieurs semaines, les gens regardent SmackDown sur leur

les écrans ont vu des pépins aléatoires fausser la qualité vidéo une ou deux fois

pendant le spectacle. La supposition initiale aurait été que c’était une autre manifestation

de la liste sans cesse croissante de super pouvoirs de Bray Wyatt. Mais au fur et à mesure que les émissions progressaient, aucun commentateur n’a mentionné ces problèmes et ne

impliqués dans les promotions ou segments de Bray.

Le moulin à rumeurs tourne depuis furieusement pour savoir qui

pourrait être derrière ces pépins. Serait-ce une superstar de retour? Serait-ce un

débuts sensationnels? Bien sûr, les attentes doivent être légèrement tempérées

étant donné que de nombreux scénarios de la WWE se retrouvent dans la ville natale de Randy Orton, Nowhere.

Mais depuis que la WWE a

pris la peine de nous donner ce fil narratif juteux pour se régaler, nous ne serions

nous faire une injustice en laissant le cynisme nous enliser. Qui pourrait être

derrière ces pépins? Voici sept réponses possibles.