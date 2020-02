7 Feuds de lutte impressionnants ruinés par des matchs décevants

Nous l’avons vu maintes et maintes fois dans tous les divertissements apparemment proposés: un excellent travail promotionnel, de belles scènes, de bonnes idées et tout cela gâché par un point culminant mal réservé. Tant d’histoires autrefois phénoménales se sont effondrées au dernier obstacle et l’industrie de la lutte connaît trop bien ce fait irritant.

Les lutteurs peuvent être en mesure de parler d’un grand jeu et les bookers peuvent concocter des angles chauds, mais si le match de l’événement principal au bout du tunnel échoue, la grande querelle qui l’a précédé est moins gênée. Les mégastars d’hier, d’aujourd’hui et de demain apprennent toutes cette nuisance à la dure à un moment donné, peu importe leurs compétences (ou leur absence). Des bots à la surréservation en passant par les nuits de repos et les enterrements, il y a toutes sortes de ce qui peut mal tourner de cloche en cloche.

Après s’être associé à Paul Heyman en 2012, les fans se sont demandé à quoi ressembleraient les interactions entre CM Punk et l’autre client du maestro d’ECW: Brock Lesnar. Les deux sont restés séparés tandis que Punk a connu un double acte méprisable avec Heyman pendant ses derniers mois en tant que champion de la WWE. De nombreux fans applaudissaient toujours Punk pendant cette période et espéraient un futur visage et une querelle Heyman / Lesnar.

Le programme tant attendu a débuté en juillet 2013 lorsqu’un Punk considérablement plus gentil a été victime du penchant de Heyman pour la trahison. Cette année-là, Heyman a laissé le fils préféré de Chicago dans un tas sanglant et découragé.

Pour le mois suivant, nous avons vu des promos et des échauffourées pleines d’action alors que Punk et Lesnar intensifiaient leur affrontement SummerSlam. Cependant, après que la Bête ait pris son dernier congé sabbatique, Heyman était sans dragon pour que Punk puisse le tuer. Beaucoup espéraient que la victoire de Lesnar sur Punk mènerait à une revanche victorieuse pour The Second City Saint.

Au lieu de cela, Punk a passé les deux prochains mois à encombrer de nouveaux représentants Heyman, Curtis Axel et Ryback. Le scénario chaud initialement fondu se refroidit rapidement. Au moment où Punk punissait Heyman à Hell In A Cell, les fans avaient perdu tout intérêt. Malgré le travail de promotion constant des deux hommes, la baisse de l’action du ring a gravement entravé cet arc d’histoire prometteur.