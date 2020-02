7 fins de WrestleMania de la WWE qui ont été bâclées

WWE.com

WrestleMania est la fin de l’année civile de la WWE.

L’événement a été tellement excité depuis sa naissance en 1985 que le spectacle se vend presque en 2020. C’est le pic de programmation au cours de chaque cycle de 12 mois, est devenu une marque lucrative à lui seul et est de loin le plus important spinner d’argent sur le calendrier (les spéciaux saoudiens modernes soient damnés). Il a également été le théâtre de fous spectaculaires au fil des ans.

Cela doit être gênant pour la WWE chaque fois que de telles erreurs se produisent. Ils veulent que ‘Mania soit cet événement parfait, et le genre qui se déroule sans accroc. C’est le “plus grand spectacle de divertissement sportif de tous les temps”, bon sang, et chacun doit être présenté comme 10 fois plus grand, plus populaire et plus prospère financièrement que le précédent. Peut-être que cela signifie que chaque botch doit également être plus grand que le précédent?

Les problèmes de production, les blessures cérébrales, les erreurs regrettables, les décisions égoïstes et la sécurité inattentive font tous partie de cette liste des plus gros erreurs de clôture de WrestleMania. Chacun a conduit à des discussions entre les fans sur les bots eux-mêmes, pas nécessairement à quel point cette vedette de fin de carte était merveilleuse …