7 fois que la WWE a été plongée dans le chaos

La lutte professionnelle, et en fait, à peu près toutes les grandes industries que vous pouvez imaginer, n’a jamais amorcé une crise en temps de paix de l’ampleur et de l’échelle de celle que le monde connaît actuellement. La vie quotidienne telle que nous la connaissons sera radicalement modifiée, au moins pour les prochains mois, car des secteurs tels que le divertissement, l’hôtellerie et les voyages s’adaptent tous aux temps difficiles.

Lorsque nous sortirons de l’autre côté – et nous le ferons – le processus de guérison commencera. Mais il ne fait aucun doute que le monde, même s’il continue de tourner, ne fonctionnera pas comme il le faisait auparavant. La leçon sera apprise et les idéologies modifiées à la suite des dommages émotionnels et économiques laissés pour compte.

Dans le contexte de ce doom-mongering, les épreuves et les tribulations de la WWE semblent tout à fait triviales. Et, très honnêtement, ils le sont. Mais, dans une noble tentative de divertir les gens alors que de plus en plus de la population mondiale entre en détention, ils continuent de continuer. Ce n’est pas idéal, et cela semble inévitablement temporaire, mais il s’agit simplement de trouver un moyen.

Bien que peut-être le plus grand défi auquel l’entreprise ait jamais été confrontée, ce n’est pas la première fois qu’elle est plongée dans un certain chaos. Ils ont déjà appris à surmonter de telles tempêtes.