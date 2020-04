7 fois que la WWE a utilisé des lutteurs pour tirer parti de la politique étrangère américaine

La WWE est souvent accusée d’être à la traîne de nos jours de nombreuses façons. AEW est désormais à la pointe de la technologie et a succédé à la WWE en tant que société de lutte la plus innovante et même en tant que marque de divertissement. public moderne. Cependant, il fut un temps où la WWE était à l’avant-garde de l’industrie du divertissement et l’exemple du PPV vient immédiatement à l’esprit.

Peut-être

moins connu est le fait que la WWE a sans doute (et controversé) construit son

empire de l’utilisation de la politique du monde réel dans les scénarios. C’était quelque chose

que l’industrie du divertissement a prudemment adopté à la fin du 20e

siècle alors que la WWE plongeait la tête la première.

Du communiste au Moyen-Orient

talons WWE n’a pas hésité à utiliser leurs lutteurs et événements étrangers pour capitaliser

sur la politique étrangère américaine.