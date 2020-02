7 fois que Vince McMahon a pensé à WrestleMania sucé

WrestleMania est pour Vince McMahon ce que les nouveau-nés sont pour leurs parents.

C’est le plus grand événement de la WWE depuis 1985, et c’est là que presque tous les lutteurs professionnels du monde rêvent de se produire un jour. Briller sous les lumières plus brillantes que brillantes de ‘Mania, et devant un homme que la plupart considèrent comme le don de cette industrie ici, est un frisson qui fait des légendes, des sommes d’argent sans fin et des souvenirs encore plus satisfaisants.

Contrairement à la propre présentation de la WWE, WrestleMania n’est pas toujours un maillage écrasant et inégalé de lutte, de divertissement de la culture pop et de visages heureux. Dans les coulisses, il y a des moments ‘Mania qui ont fait que McMahon se renfrogna plus que de sourire, et ils l’ont probablement laissé plein de regrets même de les avoir mis sur la carte. Son tempérament pendant les retombées de ces moments est celui de nombreux travailleurs qui ont été mordus au fil des ans.

Personne n’est en sécurité. Des légendes comme Chris Jericho, Bret Hart, Ric Flair et Jerry Lawler ont été témoins du visage de père déçu de Vince, et certains se sont retrouvés à appliquer une crème hydratante après que la diatribe du leader a sablé leur peau.

Que la tournée de la misère de Mania menée par McMahon commence …