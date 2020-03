7 hauts et 3 bas de la WWE SmackDown (28 février)

WWE.com

Bill Goldberg devait savoir qu’il ferait face à des huées sur SmackDown cette semaine.

Talon ou non, le “ Fiend ” de Bray Wyatt est un personnage populaire, et certaines sections de la base de fans n’aimaient pas le gros Billy se promener pendant la période la plus lucrative de l’année pour une rapide victoire au titre universel. Le fait que cela se soit également produit en (chuchoter maintenant) en Arabie saoudite était presque trop pour certains.

La bonne nouvelle? La prise de décision de la WWE s’est avérée correcte lors de l’émission de cette semaine. Maintenant, au lieu d’un grand match (Wyatt contre Roman Reigns), ils en ont deux. Bien sûr, l’un d’eux est une sorte de réexécution de WrestleMania / presque / un peu ”, mais il est important de se rappeler que Vince McMahon veut faire appel à un public aussi large que possible le 5 avril.

Cela peut surprendre certains de voir autant de «Ups» dans l’article de cette semaine. La vérité est que la WWE sait comment réserver un programme solide de deux heures pendant cette période de l’année, et SmackDown était une preuve limpide du fonctionnement de ce formatage d’entreprise typique quand ils ont les bons joueurs aux bons endroits.

Comme toujours, ce n’était pas que du soleil et des arcs-en-ciel. SmackDown avait aussi des «Downs» …