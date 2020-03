7 hauts et 3 bas de la WWE WrestleMania 23

WWE.com

Il y a des points de contrôle notables de la carrière de Triple H qui ont informé son insécurité au cours des décennies malgré sa place solidaire en tant qu’héritier du trône de Vince McMahon, et le succès effréné de WrestleMania 23 pourrait bien être l’un d’entre eux.

‘The Game’ a déchiré son quadriceps pour la deuxième fois en janvier, libérant ainsi le titre de meilleur copain Shawn Michaels. Sans Hunter (mais avec une implication de célébrités exceptionnellement bien promue, et plus à ce sujet plus tard), le spectacle a été une sensation totale au box-office, attirant 1188000 achats ainsi qu’une foule de 80193 à Detroit pour l’événement qui a marqué un retour permanent dans les stades pour le «Show Of Shows».

Le haut de gamme est venu exactement au bon moment pour l’organisation – 2007 servirait de noughties annus horribilis à la WWE après les actions infâmes de Chris Benoit en juin, mais WrestleMania est resté la pièce maîtresse protégée de chaque côté du changement de fondation qui a eu lieu dans ses conséquences dévastatrices.

De retour sur le site de l’historique WrestleMania III deux décennies plus tard, la société a présenté la «Grandest Stage» comme «All Grown Up». Pour des raisons hors du contrôle de qui que ce soit, il devrait bientôt arriver à maturité …

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 , XIX, XX, 21, 22)