7 hauts et 3 bas de la WWE WrestleMania XIX

WWE.com

Bien que les échecs de WrestleMania 18 aient informé en grande partie de ce qui rendait le “Show If Shows” de 2003 si attrayant, Vince McMahon ne pouvait que regarder avec une inquiétude modérée alors que le taux d’achat arrivait pour sa réponse chargée d’étoiles au spectacle de pulvérisation de l’année précédente.

Conscient qu’un match emblématique avait le pouvoir de faire dérailler le reste du spectacle, il en a réservé trois. Un dôme caverneux et décoré de façon décevante a été mis de côté pour le magnifique champ Safeco. La carte médiane de 2002 manquait cruellement de contenu et de contexte, tandis que WrestleMania 19 préférait le retour d’un «Showstopper» dans un angle et un match qui lui permettaient d’être à la hauteur de son nom.

Mais les chiffres n’ont jamais menti au président. Dans la poche de la crise post-Attitude Era, 560 000 achats extrêmement décevants de WrestleMania XIX ont chuté de 320 000 par rapport à son prédécesseur – CHAQUE fan de beau temps d’autrefois avait sauté du train en marche. Aussi remarquable que soit cet événement à certains moments, McMahon a dû recommencer de force en 2004.

Plus que jamais, la WWE avait marqué un match ou un spectacle en tant que tel, cet événement n’avait d’autre choix que d’être la fin d’une époque …

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 )