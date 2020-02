7 hauts et 4 bas de la WWE WrestleMania I

WWE.com

La WWE a toujours aimé le (légèrement) faux récit sur Vince McMahon jouant tout sur le succès de WrestleMania inaugural, et en tant que gardiens autoproclamés de toute l’industrie à ce stade, pourquoi ne le feraient-ils pas?

Comme si une véritable histoire de lutte n’était pas déjà en train de se faire, la société a rétroactivement ajouté encore plus à l’événement historique en laissant entendre que Vince et Linda auraient fait faillite sans le boom incroyable qui a suivi.

Le lancement d’All Elite Wrestling en 2019 reflétait beaucoup la folie de la jeune fille Mania. Comme pour ALL IN et Double Or Nothing, les événements “ Brawl To End It All ” et “ War To Settle The Score ” en 1984 et 1985 ont respectivement contribué à consolider la relation naissante de l’entreprise avec MTV tout en faisant la promotion de Madison Square Garden comme base de départ pour quoi. était pour de nombreux fans une forme d’art renouvelée. L’élite a promis avec gloire de “ changer l’univers ”, mais ces comparaisons et d’autres ne servent qu’à rappeler que WrestleMania – plus que StarrCade ou tout autre événement de la NWA que Cody Rhodes pourrait armer – était le véritable Big Bang de l’entreprise.

Comprendre la lourdeur de l’histoire est également important pour traverser le spectacle. La magie est aussi réelle que possible, mais votre kilométrage personnel peut varier …