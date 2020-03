7 hauts et 4 bas de la WWE WrestleMania X

WWE.com

La conclusion de WrestleMania X est à juste titre ce qui la définit – c’est le premier “ Show Of Shows ” sans Hulk Hogan, mais par la suite – et ostensiblement – le premier à faire un effort concerté pour pousser quelqu’un de nouveau à sa place.

Bret Hart est un homme plus petit en termes de charisme et de biceps, mais Vince McMahon tentant de corriger le tort de l’année précédente a également un courant d’expiation pour d’autres aspects de son industrie. Quatre mois après cet événement, il risquait de perdre sa liberté dans l’épreuve de sa vie – le jury de ses pairs dans les salles sacrées du Madison Square Garden célébrerait au moins plutôt que de condamner son travail ici.

C’est un WrestleMania qui résiste aujourd’hui plus que plusieurs autres, parce que le travail honnête à Dieu le fait toujours. Le “Bret and Shawn Show” sape les efforts de leurs adversaires et d’autres sur la carte, mais les deux hommes en particulier qui n’ont jamais pu bouger l’aiguille recadraient au moins le récit.

