7 hauts et 5 bas de WWE Raw (27 avril)

Monday Night Raw a à peu près trouvé la formule parfaite pour

glace à la vanille.

Il n’y a rien de mal avec la glace à la vanille – hé, qui ne fait pas

vous aimez la crème glacée? – mais ce n’est pas du chocolat, ni des biscuits et de la crème, ou … vous obtenez

le point.

Et c’est vraiment ce que Raw à l’ère du non-public a

devenir: glace à la vanille. C’est parfaitement acceptable, mais sans rien s’habiller

(votre sauce au fudge chaud, la crème fouettée et les noix humides), c’est juste un

toile de fond un peu fade. Raw a livré des matchs décents, de bonnes promotions

et a fait bouger les choses assez bien lundi soir, mais il n’y avait rien

mémorable à ce sujet.

Dans quelques mois, vous souviendrez-vous de quelque chose du

épisode? Préférablement pas. Mais vous ne l’appellerez pas non plus le pire programme

vous avez regardé, et vous ne regretterez pas de vous être laissé tomber et de le regarder.

Tout comme la glace à la vanille, Raw est parfaitement acceptable pour

beaucoup, et c’est parfaitement bien. C’est difficile d’être bien plus que ça en ce moment.

Mais il est hautement improbable que nous revenions à cette époque de l’histoire une tonne

quand ils préparent la rétrospective du 30e anniversaire

de Raw dans quelques années.

Cela dit, examinons ce qui a fonctionné et

ce qui vacilla. Allons-y…