7 hauts et 6 bas de la WWE Raw de la nuit dernière (9 mars)

Sortant d’une Chambre d’élimination extrêmement décevante,

La WWE devait tourner la page et se concentrer sur le laser sur WrestleMania 36, ​​en utilisant

quels que soient les bons éléments du PPV de dimanche à son avantage.

Pour l’essentiel, l’entreprise a réussi. Mais la WWE dirige également

dans la dernière ligne droite avec quelques lacunes et lacunes de l’histoire. nous

vu le retour d’Edge, mais Undertaker et Brock Lesnar n’étaient nulle part où être

vu. Shayna Baszler était également absente le lendemain de son couronnement pour Mania, qui

aurait pu être une sage décision.

Becky Lynch a livré une promo fulgurante, tandis que Charlotte

Flair et Rhea Ripley ont intelligemment avancé leur rivalité. AJ Styles est devenu trop personnel

en essayant de déclencher sa querelle avec Taker. Drew McIntyre nous a débarrassés d’Erick Rowan

cage stupide en faisant tomber le grand homme. Aleister Black en a un autre

match de haut niveau qui ne semble pas avoir de fin de partie.

Raw était bien dans l’ensemble, mais il ne ressemblait certainement pas à un

des derniers spectacles avant WrestleMania, car la société essaie de cliquer sur tous les

cylindres pour «donner de l’élan» au plus grand salon de l’année. Bien sûr, il y a

sont quelques opportunités de plus pour faire atterrir l’avion, et cela ne l’a pas fait dévier.

Cela dit, allons-y, en commençant par les négatifs …