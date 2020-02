7 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania IV

WWE

Objectivement, WrestleMania IV n’est pas la plus simple des montres. Mais avant que cette toute première ligne de cette pièce ne vous fasse courir vers la sortie de secours de Trump Plaza, considérez que même parmi le chant il y a un angle sur le spectacle si puissant que les fans aspirent toujours au genre 30 ans plus tard. Peut-être deux ou trois, selon les préférences personnelles.

Le tournoi du Championnat de la WWE n’était pas une mauvaise idée pour la supercard en général, en particulier compte tenu de la façon dont rien ne pouvait vraiment suivre le spectacle de fin du monde qui était le “ Show Of Shows ” de 1987.

La réservation intelligente de Hulk Hogan et Andre The Giant en tant qu’attraction garantie de carte médiane a aidé à fermer une boucle de scénario et a créé un détournement pour faire du fil central une agréable surprise sur une carte avec un besoin désespéré pour une carte. L’odeur n’était pas aussi douce, mais la floraison n’était pas complètement à côté de la rose de Vince McMahon, même si une relation naissante avec Donald Trump jetterait des problèmes épineux dans un avenir audacieux et fou.

