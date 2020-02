7 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania VII

WWE.com

Tout le monde connaît l’histoire maintenant, donc plutôt que de choisir un milliard de trous dans le fantasme de la menace de sécurité de la WWE concernant le passage du Los Angeles Memorial Coliseum à la plus petite arène sportive, cela vaut peut-être la peine de réfléchir avec un peu de tendresse à ce qui a rendu le spectacle à nouveau génial. malgré l’échange d’arène.

Décoré de drapeaux Betsy Ross et d’un luxueux logo WrestleMania cooptant le jeu de couleurs rouge, blanc et bleu, le lieu avait au moins l’air de la partie même s’il ne reflétait pas tout à fait la vision grandiose de Vince McMahon d’aller en quelque sorte encore plus grand que son emblématique 1987 Chef-d’œuvre de Detroit.

Sa promotion des lamentations pour l’événement un an plus tôt promettait une participation à trois chiffres qu’il ne serait pas en mesure de livrer pendant encore deux décennies, mais qui aurait pu savoir que l’Amérique serait en guerre dans les mois suivant cette grande proclamation? Ou cela dit que la guerre déclencherait le pire de ses instincts promotionnels? Ou cela a-t-il dit que la guerre serait terminée avant qu’il ne puisse apporter un gain à sa petite création?

Son oie dorée était cuite, et l’ère d’or était terminée …

