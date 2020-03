7 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania XX

Réseau WWE

Avant que le trou dans son âme ne le consume, il y avait un penchant pour la nostalgie et la netteté numérique auquel Vince McMahon se cramponnait quand il s’agissait du «Show Of Shows».

Le lieu Madison Square Garden de WrestleMania I a fait partie intégrante de son succès. McMahon voulait présenter son produit comme le centre de l’univers de la lutte et a choisi la “ World’s Most Famous Arena ” pour atteindre cet objectif précis. Son ego blessé a été brièvement guéri par l’apparat du retour à la maison de WrestleMania X. Il n’avait pas besoin de Hulk Hogan – il avait les salles sacrées de MSG qui hébergeaient sa nouvelle génération.

Le slogan “Where It All Begins … Again” de WrestleMania XX était un slogan parfait d’un pouce commercialisé par une organisation qui voulait désespérément sortir des entraves de leur deuxième boom depuis longtemps en sommeil. Le millionnaire McMahon était le roi de son monde et a ramené le joyau de sa couronne à son lieu d’origine une dernière fois.

Son empire avait suffisamment grandi qu’il se coûterait des recettes d’entrée pour s’en soucier à l’avenir en tant que lieu de WrestleMania, bien qu’il puisse faire avec quelques instants de plus pour effacer un chapitre particulièrement sombre …

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 , XIX)