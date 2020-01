7 montées et 2 descentes des mondes NXT entrent en collision

WWE.com

Ces dernières années, la veille d’un des principaux PPV de la WWE

a été réservé pour un événement NXT TakeOver. Mais samedi soir, c’était différent.

Au lieu du TakeOver habituel, nous avons eu droit à un Worlds Collide

événement opposant les superstars NXT aux lutteurs NXT UK. Cela a fourni une

opportunité: si vous n’étiez pas familier avec l’homologue britannique du dos et de l’or

marque, c’était votre chance de faire connaissance avec certains concurrents. Si vous regardez

NXT UK régulièrement, c’était un PPV bonus puisque nous venions d’avoir leur Blackpool

TakeOver il y a quelques semaines.

Alors que le format était similaire à Survivor Series, le intra-marque

la concurrence était plus personnelle que la suprématie de la marque. Rien que ça

rendu plus facile à digérer et à apprécier. (Ne pas avoir Michael Cole crier «marque

la suprématie! »87 fois ont également aidé.)

Tout comme un TakeOver, Worlds Collide a fourni une excellente

action sur le ring pour divertir tout le monde. Si vous recherchiez de grands

lutte ce week-end, vous êtes au bon endroit. En plus de cela, ils ont même

mis en place quelques matchs pour le programme NXT de cette semaine, donc c’était un bon bonus.

Cela dit, creusons cet événement et découvrons ce que

l’a fait tic-tac. Allons-y…