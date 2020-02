7 promesses AEW ont fait depuis le lancement (mais n’ont pas été tenues)

Le président d’AEW, Tony Khan, a été interviewé sur Talk Is Jericho en février 2019. Un peu plus d’un mois après la conférence de presse de lancement de sa promotion à Jacksonville, en Floride, le fan de lutte à vie a présenté une vision pour l’avenir d’AEW fondée sur l’honnêteté et l’intégrité, disant qu’il voulait la société. être connu pour tenir ses promesses. Il voulait pouvoir dire qu’il n’avait jamais menti à personne.

Par le biais de Khan, The Elite et d’autres représentants de l’entreprise, AEW a fait beaucoup de promesses en 2019. Le moment est venu de juger du succès avec lequel ils ont tenu leurs promesses. Oui, c’est encore une jeune entreprise, mais 17 épisodes de Dynamite et cinq pay-per-views suffisent à un échantillon pour évaluer leur honnêteté tout au long de leur première année.

Il est essentiel de gagner la confiance du public. Les fans doivent savoir que le temps et les efforts consacrés à la promotion ne seront pas perdus. Khan, à son crédit, le reconnaît, mais même si AEW a réussi à remplir des cargaisons de promesses précoces, elles ont été trouvées manquantes dans d’autres départements.

Cette évaluation honnête des vœux d’un an d’AEW sera menée de la manière la plus objective possible. Faisons le.