7 rumeurs de dernière minute que vous devez savoir

WWE

En juin de l’année dernière, j’ai écrit ce qui suit à propos de Super ShowDown …

Le dernier événement de la WWE, émanant de la nation saoudienne, promet d’être aussi grand que WrestleMania lui-même. Cela ressemble à une affirmation ridicule, mais si vous regardez réellement l’argent impliqué dans ces événements, ils sont certainement comparables, et vous pouvez garantir que c’est ce que la WWE mesure.

Avance rapide jusqu’au millésime 2020 de l’événement et il semble à peine possible que cela ait jamais été vrai. Bien sûr, la scène sera belle, mais l’échelle de la carte et l’importance de l’événement ont diminué de façon exponentielle.

La carte est un gâchis chaud, car elle l’est bien sûr. Nous avons deux matchs de titre mondial étrangement pavés, une cage en acier pour la querelle sans fin Reigns / Corbin et un tournoi à six joueurs qui pourrait même présenter The Undertaker pour une raison quelconque. Pourtant, pas de Shane cette fois.

Comme toujours, avec tant de plaisanteries du désert sans faille volant autour des suspects habituels, nous avons offert une véritable tempête de sable de potins et de spéculations juteuses sur Internet. Retours, chocs, changements de titre, vous avez déjà regardé cette émission, je suppose que vous savez exactement ce qui s’en vient.