7 significations cachées derrière les tenues de la révolution AEW

AEW Revolution était un autre spectacle typiquement coloré des nouveaux arrivants de Jacksonville, et de manière plutôt appropriée, compte tenu de la date, un certain nombre des plus grandes stars de la société ont fait un bond en avant avec de nouveaux équipements de bague.

Malheureusement, Lanny Poffo n’a pas fait de camée adapté au calendrier, bien que les glands de son mortier l’aient fait, dans le cadre d’un nouvel effort à couper le souffle, grâce à l’un des meilleurs tandems du groupe et à sa couturière extraordinaire. Comme toujours, les suspects habituels se sont livrés à leurs propres intérêts; que cela ait un sens ou non, les résultats étaient néanmoins intéressants.

Mais peut-être le plus intrigant de tous, un vétéran, se rapprochant de plus en plus d’un rôle hors du ring, a laissé tomber un indice énorme possible sur sa direction future. Cela dit, c’est AEW. Les harengs rouges sont l’un des plats les plus courants du menu.

Juste pour éliminer la déception: Jon Moxley n’a pas terminé le look Big Boss avec une corne de démon et un bras bionique ridicule. Cela ne veut pas dire que Metal Gear Solid est resté sans référence tout au long de la soirée, l’esprit.

