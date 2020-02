7 stars de la WWE qui ne pourront plus jamais être Babyface

WWE.com

La WWE aime souvent retourner les personnages entre babyface et talon.

Cela a parfois du sens. La plupart des stars de la société apparaissent sur la programmation 52 semaines de l’année, et ce ne sont pas les personnalités les plus en couches qui maintiennent une fraîcheur permanente avec le public. Au deuxième ou au troisième mois de leur course en tant que bon ou mauvais gars, le dynamisme commence à s’estomper et les lutteurs commencent à se montrer comme des gadgets unidimensionnels qui portent le pantalon de tout le monde.

En d’autres termes, eux et les écrivains manquent de nouveau matériel et décident d’appuyer sur le bouton de panique, de modifier leur alignement et de recommencer comme si de rien n’était. Prenez quelqu’un comme Big Show comme un excellent exemple; le grand homme a vu plus de virages que le rond-point moyen, et les fans saluent définitivement chaque changement de jour avec des bâillements.

Maintenant qu’il est un légendaire part-timer, Show ne devrait plus jamais tourner. La même règle générale pourrait être utilisée pour ces gars-là, bien qu’ils campent de l’autre côté de la clôture. Tout le monde sur cette liste travaille actuellement comme un talon, et ils ont leurs propres raisons pour lesquelles ils ne peuvent plus redevenir des objets crédibles.

Il n’y a pas de retour en arrière…