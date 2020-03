7 Storylines WWE notoirement détestés (qui n’étaient pas si mauvais en fait)

WWE.com

La WWE n’a jamais eu peur de pousser l’enveloppe en ce qui concerne le mauvais goût, et cela ne fonctionne pas toujours en leur faveur. Bien sûr, ils ont produit des segments vraiment classiques avec DX et Stone Cold, mais ils ont également produit Mae Young donnant naissance à une main humaine après une histoire d’amour de plusieurs mois avec “Sexual Chocolate” Mark Henry.

Pourtant, le bilan de l’entreprise avec des scénarios scandaleux est étonnamment solide. En fait, je dirais que c’est beaucoup mieux que ce que beaucoup de fans leur ont accordé.

Vince McMahon est peut-être la chose la plus proche d’un scientifique fou de la vie réelle, et sa méthode pour construire des intrigues ressemble souvent à un tout-petit empilant au hasard des morceaux de Lego sur des crêpes. Donc, toutes ses idées ne finissent pas par être gagnantes. Mais il y a généralement au moins une pépite d’étonnement cachée même dans les angles et les scénarios les plus stupides et les plus offensants.

Et souvent, les fans de la WWE sont tellement pris par le fait qu’un scénario particulier n’est pas parfait qu’ils ne peuvent pas en profiter. Parfois, il suffit d’accepter la doublure argentée qui se trouve juste en face de votre visage et d’oublier les choses qui ne fonctionnaient pas si bien.