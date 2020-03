7 Ups et 4 Downs de l’Impact Wrestling (24 mars)

Lutte d’impact

À l’heure actuelle, Impact Wrestling est la plus grande promotion de lutte en Amérique du Nord qui a encore un public. Oui, c’est parce qu’ils enregistrent leurs épisodes à l’avance, mais ils sont clairement en avance sur le jeu, compte tenu des circonstances actuelles.

Dans cet esprit cependant, la meilleure partie de l’émission provenait en fait d’un segment qui n’était pas devant une foule, avec un retour dans le royaume des morts-vivants où Havok et Su Yung ont une bagarre délicieuse qui s’est terminée avec Havok directement. assassiner le père James Mitchell avec un poignard. C’était une folie littérale du début à la fin, à la fois en termes d’arc général de l’histoire des deux dernières années et de ce segment seul, cependant, c’est ce que vous devez parfois voir dans la lutte.

Ailleurs sur l’épisode, Willie Mack est devenu le concurrent numéro un du championnat X Division d’Ace Austin après avoir remporté un incroyable match de huit joueurs Scramble, Tessa Blanchard et Eddie Edwards sont entrés en collision avec Taya Valkyrie et Michael Elgin dans un formidable combat par équipe, Suicide est revenu à se battre pour le droit de Total Nonstop Action, et Sami Callihan a piraté la diffusion pour délivrer un message enflammé. Top des choses pour la plupart dans ce spectacle.

Une solide performance d’Impact cette semaine, à quelques exceptions près. Allons-y …