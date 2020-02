8 choses que nous avons apprises des premiers jeux XFL 2020 de la WWE

WWE / XFL

À l’époque de 2001, alimentée par la testostérone, le XFL de Vince McMahon aurait pu être surnommé avec précision le SEX-FL. Le comportement sophistiqué était une règle de base, et la WWF de l’époque a essayé d’incorporer des éléments de sa programmation de lutte professionnelle avec la ligue de football en amenant Attitude au gril.

Il a bombardé de façon spectaculaire et a fini par coûter à Vince une tonne d’argent.

Les gens se sont moqués, on peut le comprendre, lorsque McMahon a annoncé une reprise de la XFL il y a plusieurs années, et il y a eu une bonne quantité de rires pendant la période précédant la relance de 2020. Samedi soir, il est enfin arrivé – XFL 2020 a présenté deux matchs qui ont fait fureur à la suite des festivités amusantes du Super Bowl LIV du week-end dernier. Tout d’abord, les Dragons de Seattle ont visité DC Defenders, puis les Wildcats de LA ont fait le voyage au Texas pour affronter les Houston Roughnecks.

Ce fut une soirée imprévisible pour ce méga-fan de la NFL. Les changements de règles de la XFL, les ajustements technologiques et la marque du football seraient-ils à la hauteur? Ou, serait-ce une autre fausse aube pour McMahon et suivre les traces de l’expérience de 2001, et d’autres bots coûteux de la WWE comme ICO-PRO et le WBF?

Voici tout ce qu’un spectateur intrigué a appris …