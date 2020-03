8 choses qui ont probablement conduit à la rétrogradation de Triple H à la WWE

Il a été rapporté plus tôt cette semaine, par l’extraction par Brandon Thurston d’une déclaration par procuration, que Triple H avait un nouveau titre d’entreprise à la WWE: vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux. Il occupe ce poste depuis février 2020.

La dissonance entre le titre et la copie explicative – le “ créatif ” curieusement absent de son titre précédent restait une partie des fonctions dans la version – a amené certains à prévoir cela comme une rétrogradation, une théorie renforcée par l’incapacité de NXT à arrêter l’élan d’AEW dans le cadre de la guerre du mercredi soir en cours. De plus amples détails sont maintenant apparus dans le Wrestling Observer de cette semaine, dans lequel Dave Meltzer écrit “il y a ceux qui, en interne et en externe, l’ont qualifié de rétrogradation silencieuse”.

Le rôle social de Paul Levesque, pour utiliser le langage corporatif, semble avoir été «rationalisé», dans la mesure où ses responsabilités sont désormais principalement axées sur l’expansion de la marque NXT et sa vente aux chaînes de télévision du monde entier.

Cela reste du ouï-dire – Thurston, un esprit d’entreprise très intelligent, a fait preuve de prudence en exacerbant un “récit cynique” jusqu’à ce que les communications officielles futures clarifient les choses – mais n’oublions pas que Vince a une fois rétrogradé Stéphanie de la direction créative. Ce n’est pas du tout sans précédent, les liens familiaux étroits doivent être damnés. Vince est impitoyable.

On ne sait pas encore si le nouveau titre d’emploi constitue officiellement une rétrogradation et ses connotations péjoratives d’échec, mais si c’est le cas, c’est probablement le résultat de …