8 combats brutaux de tout ce qui se passe à l’époque de l’UFC

Avec des offres de télévision internationales, des chiffres record à la carte et plusieurs ambassadeurs modèles, l’UFC a beaucoup fait ces dernières années pour faire entrer le MMA dans le courant dominant et se distancier de son plus grand spectacle que le passé sportif. Et bien que l’entreprise n’ait pas réussi à se libérer complètement de la controverse, ils présentent certainement un produit plus agréable au goût pour les masses plus larges avec l’action dans la cage.

Mais le MMA n’a pas toujours été un sport codifié dans l’Ouest.

Après sa création en Amérique du Nord en 1993, les premiers événements de l’UFC ressemblaient plus à la pankration de la Grèce antique qu’à un événement sportif réglementé. Les phalanges nues, les coups de pied à la tête d’un adversaire échoué, les attaques à l’aine, et plus encore, ont été non seulement tolérés mais fortement annoncés dans le cadre de l’action au cours des premiers jours, de nombreux concurrents prenant le jeu de règles laxiste à leur avantage dans la cage .

Cependant, malgré l’inexpérience relative des concurrents impliqués, parfois le manque de règles a conduit à des rencontres vraiment classiques à l’intérieur de l’Octogone. Bien que les compétences bien équilibrées des combattants vus dans le MMA moderne soient souvent absentes, ces gars sont venus à la ferraille simplement par amour de la compétition et ces combats en sont une excellente preuve.