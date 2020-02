8 combattants MMA que vous ne réalisiez pas sont toujours en compétition

Avec un nombre toujours croissant de combattants inscrits sur la liste de l’UFC et des promotions alternatives telles que Bellator et ONE Championship, il devient de plus en plus difficile de garder une trace de tous les combats en cours récemment. Pendant la plus longue période, le nombre de combattants signés à l’UFC a été nettement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui et l’organisation n’organiserait que quatre ou cinq événements à la carte par an.

Ces jours-ci, cependant, l’accord de l’UFC avec ESPN et ses offres sur UFC Fight Pass signifient que même le fan de combat le plus engagé aura du mal à suivre les exploits de tous les plus de 500 combattants en compétition dans l’organisation.

En conséquence, un combattant de haut niveau peut parfois poursuivre sa carrière dans une obscurité relative pour les masses plus larges. Peut-être qu’ils ne combattent plus sur l’une des promotions d’élite ou qu’ils ne sont plus confrontés aux plus hauts niveaux de compétition, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les combattants peuvent tomber du radar sans même prendre en compte les événements de leur vie personnelle.

Ce ne sont là que quelques exemples de combattants célèbres qui continuent littéralement de donner des coups de pied dans le sport.