8 étoiles de match pour AEW Revolution

AEW avait construit Revolution avec une séquence de télévision épisodique presque parfaite.

Cody Vs. MJF, une babyface bien-aimée classique contre une dynamique de talon sociopathique, a culminé comme le foutu Everest avec ses segments majeurs déchirants et affirmant la vie. C’est un peu irréel; ces gens aiment Cody et ils méprisent MJF, ardemment et sérieusement. La saga Elite Explodes contrastait merveilleusement avec elle. Il s’agit d’une race différente et inexploitée de narration de lutte; chaque personnage a un grief légitime tempéré – mais peut-être pas sauvé – par une fraternité durable. C’est une entreprise nuancée et intelligente qui s’éloigne courageusement du machisme binaire et a généré une réelle anxiété émotionnelle. Chris Jericho Vs. Jon Moxley, et oui cela doit être souligné, c’est précisément pourquoi la WWE devrait confier à son talent sa propre contribution créative. Cette saga épique a superbement croisé comédie et violence.

Jack Swagger Vs. Goldust était une excellente perspective (!) Mieux construite que tout ce que la WWE a géré avec Jake Hager pendant neuf ans. Darby Allin Vs. Sammy Guevara était aussi inventif que l’enfer: initié avec un angle de blessure classique, mais construit avec des courts métrages artistiques. Ceci est l’illustration parfaite de la capacité d’AEW à créer des étoiles, et la riposte parfaite pour se rendre à HAHa AEW EST PRINCIPAL ÉVÉNÉ PAR LES FEMMES! prend.

Pendant ce temps, AEW a conçu une anticipation encore plus grandiose en enfilant plusieurs rythmes d’histoire fascinants à travers une tempête de classiques dans le ring sur Dynamite. AEW Revolution était le pay-per-view le mieux construit depuis des décennies, beaucoup moins d’années.

La Révolution a-t-elle été à la hauteur de ce battage médiatique?