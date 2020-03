8 étoiles de match pour la WWE Elimination Chamber 2020

Un inconvénient paresseux d’une WWE pay-per-view n’était pas obligé de promouvoir, ils ont simplement, à peine dérangé!

Travail accompli.

Le dernier arrêt sur la route de WrestleMania … le dimanche, la construction était étrange, semi-arsée, reconnectée: à bien des égards, l’existence même d’Elimination Chamber 2020 a rendu WrestleMania 36 moins spécial. Les Street Profits et Seth Rollins et Murphy devaient lutter pour la troisième fois en 11 jours, et oui les Street Profits sont amusants, Murphy mérite le profil, et Seth Rollins est nettement meilleur en tant que talon, mais il est impossible de s’en soucier parce que cet engourdissement la répétition est câblée dans le produit sans autre raison que la faillite créative et l’exigence de réalisation de l’attrition. Andrade Vs. Humberto Carrillo est toujours assez bon, mais il est impossible de s’en soucier car cette répétition engourdissante est intégrée au produit sans autre raison que la faillite créative et l’exigence de réalisation de l’attrition.

Les écrivains créatifs de la WWE sont payés 96 000 $. Je devrais aussi pouvoir me répéter.

Shayna Baszler s’est annoncée comme l’adversaire de WrestleMania de Becky Lynch via une morsure de vampire, puis ils l’ont mise en match pour la formaliser. Il est grossier de dire que la WWE est carrément une merde, mais c’était une narration vraiment horrible car il n’y avait aucun drame.

Un match à trois contre un handicap? Quelle?