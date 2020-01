8 étoiles de match pour le WWE Royal Rumble 2020

La WWE avait beaucoup à accomplir au Royal Rumble 2020, d’autant plus que, pour des raisons difficiles à situer – l’absence d’une véritable étoile montante, aucun retour imminent des mégastars à temps partiel? – ça ne ressemblait pas beaucoup à la saison de WrestleMania hier.

La WWE a dû réchauffer Becky Lynch. Son gros discours impétueux n’avait pas atterri aussi bien qu’en 2018, et sa crise de confiance schtick, bien intentionnée en tant que babyface – elle devrait vouloir venger cette perte – s’est trop éloignée dans l’autre sens. Elle ne se sentait pas comme Becky Lynch, et elle ne se sentait pas comme Becky Lynch lorsqu’elle était Becky Lynch. L’an dernier à la même époque, la division féminine était en feu. Cette année, avant le week-end du Royal Rumble, seules cinq femmes ont été annoncées pour le match titulaire. C’était pathétique et triste. Ne valaient-ils pas la peine d’être promus?

Le Fiend avait besoin d’un match convaincant, et plus important encore. Bray Wyatt a conçu un culte en ligne, plus qu’il ne l’a jamais fait en tant que véritable chef de culte, mais la cloche sonne, et si c’est seulement subjectivement horrible, c’est objectivement silencieux. Aucun match Fiend n’est passé. C’est un fait.

La WWE a également dû payer le crochet très intrigant de Brock Lesnar avec une place d’élimination satisfaisante qui a construit, sinon une star de l’évasion, puis un match de WrestleMania 36 convaincant.

La WWE a-t-elle accompli tout cela …?