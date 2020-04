8 faits intéressants sur Io Shirai

Io Shirai est de retour!

Depuis son retour de blessure, Genius of the Sky a été lancé directement au sommet de la division féminine de NXT, remportant la victoire lors de l’excellent match de la semaine dernière pour devenir la première à affronter Charlotte pour le championnat féminin.

Il est facile de voir pourquoi la WWE voudrait maintenir l’élan de Shirai – l’année dernière, elle a remporté quatre nominations de matchs de l’année dans les prix NXT annuels, le plus grand nombre de superstars de la liste. Shirai est l’un des meilleurs talents de la lutte professionnelle, et son prochain match avec Charlotte est sans aucun doute le développement le plus excitant de tous les spectacles post-‘Mania.

Compte tenu de la montée en puissance de Shirai, et avec ses 30 ans le mois prochain, cela semble être un moment approprié pour revenir sur la vie de Joshi Judas. Io a beaucoup emballé ses trente premières années, de la reconnaissance à la récupération de quelques revers majeurs menaçant sa carrière, et cette liste examinera les développements les plus intéressants de sa vie et de sa carrière jusqu’à présent.