8 fois les combattants ont gagné quand ils auraient dû être DQ’d

Comparé à la plupart des sports professionnels, le MMA a un ensemble de règles assez laxiste. Je veux dire, bien sûr, les combattants doivent se rappeler de ne pas piétiner leurs adversaires dans la tête pendant qu’ils sont couchés, et d’éviter de viser les yeux ou les aines, mais à part cela, il n’y a vraiment pas grand-chose à craindre tout au long de un combat.

Même par rapport à d’autres sports de combat tels que la boxe, les règles du MMA sont assez restrictives, vous supposeriez donc que les infractions sont rares, non?

Faux.

Bien qu’ils ne soient généralement pas au niveau de ceux observés dans les combats présentés sur cette liste, il n’est pas hors de la possibilité pour les combattants de commettre des fautes qui restent impunies tout au long d’un combat. De la saisie d’une clôture pour défendre un démontage à la menace d’un coup de œil pour dissuader un prétendu combattant de réduire la distance, il est loin d’être rare de voir les règles du MMA bafouées dans la cage, les arbitres échouant souvent à sanctionner correctement les contrevenants.

Parfois cependant, les combattants peuvent commettre plus qu’une simple petite infraction. Cela ressemble presque à de la justice karmique quand ils perdent leurs combats, mais, malheureusement, sciemment ou non, ces gars ont plié le jeu de règles à leur avantage et ont continué à gagner.