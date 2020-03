8 hauts et 2 bas de la WWE WrestleMania 24

WWE.comWWE était un peu gêné après la fermeture de WrestleMania 24, mais cela a révélé à la série de contrastes qui entouraient l’édition 2008 de la supercard que l’organisation qui avait potentiellement rapporté 23,8 millions de dollars de revenus pour la région était sur le point de distribuer presque autant de frais juridiques après l’apogée.

Une partie de la foule dans le pont supérieur a mangé un câble pyrotechnique chauffé au rouge lors des célébrations de clôture – 45 fans ont été blessés, et bien que l’étendue des dommages soit restée inexplorée, l’histoire a laissé une marque noire littérale et figurative lors d’un week-end autrement glorieux .

La société avait dépensé une autre petite fortune pour mettre le lieu aux normes visuelles et tirer le meilleur parti de leur “ Grandest Stage ” autodidacte avec l’une des meilleures éditions du “ Show Of Shows ”. WrestleMania était désormais tout ce que ses surnoms proclamaient depuis plus d’une décennie – et il avait à bord l’un des plus grands joueurs de l’argent du grand public pour le prouver.

