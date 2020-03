8 hauts et 3 bas de la WWE WrestleMania XIV

WWE

En examinant rétrospectivement WrestleManias, il est souvent utile que le récit considère à quel point les changements peuvent se produire au cours des 12 mois séparant les spectaculaires de «Show Of Shows».

Le retour de la société au bord du gouffre a commencé en 1997 et s’est terminé précisément quatre ans plus tard – mais les années de célébration entre les deux ont toutes été individuellement importantes pour l’avenir de l’organisation. Avec ce spectacle, WrestleMania est revenu à la scène comme il ne l’avait pas été depuis les incarnations originales des années 1980 – uniquement marqué à la perfection aux côtés du slogan “Attitude” de la société. Pete Rose était une icône du baseball évitée grâce à un penchant pour le jeu sur ses propres jeux, Gennifer Flowers a courtisé la controverse grâce à une liaison avec Bill Clinton, tandis que le joyau de la société était littéralement étiqueté “L’homme le plus méchant sur la planète”.

Célèbres pour avoir franchi des lignes, les invités spéciaux ont satisfait un style différent d’années de célébrités retirées de la WWE en tuant le gadget en 1995. L’empire de Vince McMahon était de nouveau vivant – il n’avait plus besoin de trouver fortune dans la gloire.

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13)