8 histoires les plus folles racontées sur l’expérience de Joe Rogan

Au cours de plus de 1400 épisodes, Joe Rogan a présenté des invités sur son podcast de tous les horizons.

Bien que le JRE ait peut-être commencé en 2009 comme une simple avenue pour Rogan et ses copains sur le circuit de la comédie pour raconter des blagues et interagir avec les fans, le podcast est devenu beaucoup plus important au cours des années suivantes, Joe ayant maintenant le pouvoir d’attirer des invités qui ont vécu certaines des vies les plus extraordinaires imaginables.

Ce qui fait des podcasts en général, mais en particulier du JRE, une si bonne avenue pour les personnes qui ont vécu des événements remarquables, c’est la nature longue, l’absence totale de censure et la possibilité d’une discussion ininterrompue. Imaginez Joey Diaz essayant d’expliquer à un journaliste traditionnel l’humour du temps où il mettait le feu à une perruque de prostituée, ça ne marcherait pas, n’est-ce pas?

Tout le monde a un ami qui n’a pas peur d’embellir légèrement ou même de mentir carrément à propos d’une histoire pour ajouter une valeur de divertissement, n’est-ce pas? Eh bien, imaginez que tout ce que cet ami a dit a été vrai et qu’ils n’auraient probablement pas connu la moitié des choses que ces gars ont.