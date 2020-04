8 lutteurs qui ont eu une vendetta avec Shawn Michaels

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un dans le monde de la lutte qui contesterait le fait que, sur la base de ses performances à l’intérieur du ring, Shawn Michaels est l’un des plus grands à avoir mis une paire de bottes. En dehors du cercle carré, la réputation du Heartbreak Kid est décidément moins populaire.

Au sommet de ses pouvoirs au milieu des années 1990, Michaels s’était positionné comme le fils d’or de Vince grâce à son charisme considérable et à ses prouesses de lutte. Cependant, malgré son statut au sein de l’entreprise, Michaels était devenu méprisé avec véhémence par un certain nombre de talents dans les coulisses de ses incessantes politiques et de ses pitreries alimentées par la drogue.

Après avoir subi ce qui était apparemment une blessure mettant fin à sa carrière, Michaels s’est éloigné de la compétition sur le ring pendant près de quatre ans, subissant un vrai visage pendant son hiatus en devenant un chrétien né de nouveau et en surmontant sa toxicomanie.

Alors que les huit prochaines années verraient Michaels expier bon nombre de ses péchés de la décennie précédente, le HBK qui était devenu une telle figure de division a parfois relevé sa tête laide.

Les exploits notoires de Michaels ne sont pas restés incontestés au cours de sa longue carrière, le laissant du mauvais côté de nombreux autres interprètes au fil des ans.