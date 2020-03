8 matchs enregistrés avant et après les enregistrements AEW Dynamite TV de mercredi soir – Quelle est la raison?

Les matchs suivants ont été enregistrés avant la diffusion d’AEW Dynamite hier soir. Ces matchs seront diffusés sur AEW Dark au cours des prochaines semaines. De plus, certains matchs pourraient être utilisés pour Dynamite la semaine prochaine si la promotion n’est pas en mesure d’enregistrer une émission en direct.

Les résultats ont été:

* Jake Hager a battu Joe Alonzo dans un match de squash.

* SCU a battu Shawn Spears et Robert «Ego» Anthony. Spears a attaqué Anthony après le match.

* Dustin Rhodes et QT Marshall ont battu Matt Sells et Jon Cruz.

* Kip Sabian (avec Penelope Ford) a battu Suge D.

* Wardlow a vaincu un talent d’amélioration du Tennessee.

* Colt Cabana a vaincu Brandon Cutler.

* Joey Janela et Sonny Kiss ont vaincu Corey Hollis et un lutteur anonyme.

* Darby Allin a vaincu Kip Sabian.

