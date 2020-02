8 meilleures bromances de l’histoire du MMA

Dans un sport où les combattants ne peuvent compter que sur leurs compétences et leur ténacité pour trouver le succès, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le MMA peut parfois être qualifié d’individualiste, en particulier dans la poursuite de l’or au championnat.

Il suffit de regarder la relation entre Jon Jones et Rashad Evans pour voir à quel point il peut être difficile de maintenir une amitié dans un sport où l’égoïsme est une nécessité pour réussir à l’élite. Evans avait été en quelque sorte un mentor pour Jones et l’un de ses principaux partenaires de formation au Jacksons MMA d’Albuquerque. Mais tout a changé quand Evans a été contraint de se retirer de son combat avec Shogun Rua en raison d’une blessure et Jones est intervenu pour prendre sa place, évaporant la bonne volonté et laissant la paire sur une trajectoire de collision qui n’a pas été résolue jusqu’à ce qu’ils se soient battus à UFC 145, où Jones a remporté une décision unanime.

Cependant, malgré tout cela, et pour marquer la Saint-Valentin, nous avons décidé de nous concentrer sur certaines des amitiés durables qui ont été forgées à partir de la pression extrême liée à la formation pour devenir un combattant professionnel, certaines ayant évolué vers des bromances à part entière.