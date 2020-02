8 montées et 3 descentes de NXT TakeOver: Portland

WWE.com

Il est presque impossible pour NXT de maintenir l’élan

ils ont généré pour leurs événements TakeOver, mais ils parviennent en quelque sorte à garder

produire des PPV incontournables plusieurs fois par an.

Même l’édition du dimanche de Portland, qui pourrait être considérée

un TakeOver plus faible que le tarif habituel, était sacrément bon, avec quelques

d’excellents matchs, et rien de pire qu’un simple match de catch solide.

TakeOver: Portland a eu un changement de titre, une foule électrique, une action chaude dans le ring,

fausses finitions à gogo, et action sans fioritures.

Cependant, TakeOver avait également deux finitions reposent sur l’extérieur

interférence, qui est une rareté pour NXT, qui se targue de plus

lutte traditionnelle, avec l’action dans le ring portant la journée. Un de

les run-ins ont fourni un grand “Qui?” plutôt que le choc, et l’autre pourrait avoir

produit quelques gémissements à la perspective de raviver une querelle les fans pourraient ne pas être

prêt à revoir. (Là encore, nous pourrions nous tromper à 100% à ce sujet; le temps

en effet dire.)

Malgré cela, TakeOver était un événement vraiment, vraiment agréable

et vaut bien le détour. Vous pourriez faire bien pire en cherchant de la lutte

regarder. Enfer, le match d’ouverture justifie à lui seul l’ensemble du PPV, l’OMI.

Cela dit, allons-y…