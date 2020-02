8 premières versions époustouflantes d’équipes de catch célèbres

Malgré les meilleures intentions de chacun, la plupart des équipes de tag ne sortent pas de derrière le rideau complètement formé. Comme pour tout gadget, les personnages sont constamment modifiés en fonction de la réaction du public, de la participation du personnel et de l’évolution naturelle. C’est ce développement lent et constant qui a créé des duos légendaires de calibre Hall of Fame.

Tout comme les meilleures émissions de télévision, cela peut prendre un certain temps avant qu’elles ne commencent vraiment. Et vous pourriez ne pas les aimer autant au début.

La partie malheureuse du développement de la liste est que, parce qu’il existe un dossier historique de la plupart des choses jamais faites à l’intérieur d’un ring de lutte, nous sommes en mesure de découvrir les origines souvent embarrassantes de ces équipes de tag et de visualiser ces “ébauches” avec le recul. . Et raillez-les en conséquence.

Il est un peu difficile de réconcilier ces premières images avec le produit fini, mais c’est la moitié du plaisir.

Contrairement à de nombreuses équipes de cette liste, les Bushwhackers ne seront jamais considérés comme des légendes de la lutte. Ils avaient un gadget hokey qui se concentrait sur un couple de cousins ​​imbéciles, Butch et Luke, qui se léchaient et marchaient drôles. C’était à peu près tout. C’était une comédie de mi-carte, bien que très agréable de temps en temps.

La place des Bushwhackers dans le Hall of Fame semble toujours douteuse, au mieux, bien que toute personne familiarisée avec leur travail d’avant la WWE sache que ces deux-là ont donné beaucoup de sang, de sueur et de larmes à l’entreprise.

Avant de mettre le pantalon de camouflage et de commencer à marcher comme des doofus, le duo luttait régulièrement dans des matchs en cage de barbelés contre leurs ennemis, The Fantastics. Ces vieilles photos de Mick Foley et Terry Funk que vous voyez toujours ensanglantées? C’était Butch et Luke après la plupart de leurs matchs au milieu des années 80.

Luke, en particulier, a parlé de son rôle de pionnier de la lutte hardcore, affirmant que Butch et lui étaient “hardcore avant de l’appeler hardcore” et, à en juger par cette photo et d’autres comme ça, ce n’est pas un mensonge.