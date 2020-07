8 secrets derrière les affiches de la WWE que vous n’avez jamais remarqués

WWE.com

Vous pourriez ne pas penser qu’il y a beaucoup à votre affiche de lutte standard, et dans la majorité des cas, vous auriez absolument raison. De simples documents de marketing ayant pour principal objectif de séparer les parieurs de leurs pièces de monnaie, les affiches, bien que souvent artistiques, doivent généralement faire passer les faits pertinents le plus rapidement possible.

Il n’y a pas de temps pour les fans de Saul Bass ici, c’est pourquoi une quantité écrasante de quads de lutte se présente sous l’un des trois formats, conçus pour faire la publicité des artistes les plus attrayants des événements à venir. Vous avez votre tête-à-tête typique, qui voit des ennemis se battre avec des visages croisés – pensez WrestleManias III et XXVIII. Ensuite, il y a la catégorie « l’homme en colère sur le chemin de la guerre » – The Undertaker et Triple H sont des pros absolus dans ce département. Enfin, et généralement réservé aux plus grands spectacles, est le collage d’annuaire du lycée de presque tout le monde sur la liste imaginable, avec John Cena à l’avant.

Tous très familiers et tous très ennuyeux. Il y a l’étrange variation originale sur les trois thèmes les plus courants, mais pour la plupart, il n’y a rarement rien à télégramme. Pourtant, regardez assez près, et même certaines des affiches de la WWE les plus ennuyeuses des 30 dernières années cachent un ou deux secrets cachés. Ou dans un cas très particulier, en particulier non.