8 significations cachées derrière les attaques de la Chambre d’élimination de la WWE

Enregistrer le meilleur look pour WrestleMania n’est pas toujours le mouvement le plus intelligent.

Le “ Show Of Shows ” pourrait durer sept heures et demie et être immortalisé pour toujours, mais qui peut dire que le moment d’un lutteur sous le soleil supposé aura même un éclat? Un total combiné de soixante hommes et femmes figurera dans la bataille royale du coup d’envoi, tandis que d’autres auront des matchs en simple conçus uniquement pour donner à la foule en direct une excuse pour des pauses s * soigneusement planifiées. Ce n’est pas s’habiller pour impressionner, simplement s’habiller sous la contrainte.

Les plus intelligents et astucieux de la liste offrent des sujets nouveaux ou intéressants sur les B-Shows, et pas seulement n’importe quel B-Show, mais le genre de B-Show qui justifie une plongée en profondeur comme ça parce qu’il n’y a pas d’événement principal ou de surprise choquante pour discuter.

La Chambre d’élimination était un événement utile dans l’ensemble, mais certaines des sélections vestimentaires fantastiques étaient le seul véritable choc contre la force avec laquelle Shayna Baszler avait brisé la tête de Liv Morgan dans la structure.

Voici le choix du peloton de ceux qui savent quand coiffer pour le plus de profil …