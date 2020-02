8 sorties de la WWE à prévoir en 2020

Alors que l’émergence de All Elite Wrestling a d’abord vu Vince McMahon hésiter à beugler “Vous êtes viré !!!!” chez qui que ce soit pendant un petit moment, il semble que McMahon ait un peu assoupli sa position en distribuant des versions de la WWE – avec Luke Harper, un exemple récent d’une star qui a été lâchée par la WWE au cours des derniers mois.

Donc, avec la perspective de la sortie de la WWE maintenant sur la table, de nombreux talents sous contrat avec la WWE peuvent envisager une vie en dehors de The E. Que ce soit pour rechercher activement leur sortie pour la WWE ou pour être licencié, plusieurs noms pourraient bientôt se retrouver à quitter McMahon. géant du divertissement sportif.

En ce moment, les fans de catch se préparent pour le Road to WrestleMania annuel de la WWE. Après que “ Mania soit dans le rétroviseur de la société, cependant, la WWE se concentre généralement sur la libération de certains fonds en se lançant dans une purge de son talent contractuel. Et cela ne pense même pas à ce que d’autres versions – ou des contrats expirant – pourraient suivre plus tard dans l’année si McMahon décidait que le moment était venu de couper l’appât pour certains noms.

Voici donc huit (enfin, techniquement neuf) départs de la WWE qui pourraient se produire avant 2020.