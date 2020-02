8 Terrible WWE participe à un tweak loin de l’excellence

Il n’y a jamais eu de période plus difficile pour être un lutteur professionnel que de nos jours.

Il était une fois, les interprètes seraient apparus dans un spectacle et ne seraient vus que par ceux qui se trouvent réellement devant l’écran ou dans l’arène. Pas de rediffusions, pas de rewatches et certainement aucun moyen de partager les images ou les séquences avec le monde entier en une fraction de seconde de diffusion. Le bouche à oreille était également bon pour l’aura – plus les gens en entendaient parler mais ne pouvaient pas voir, plus ils paieraient avec leur argent et / ou leur temps pour s’assurer qu’ils ne le manqueraient plus.

Rien ne glisse à travers les mailles du filet maintenant. Rien ne porte avec elle l’anticipation du vieux. Le mystère a été remplacé par des occasions manquées le plus souvent, où les lutteurs qui poursuivent une part de leurs meilleurs moments sont accueillis avec autant de prises négatives que positives. Les normes sont devenues plus élevées, mais les ratios de risque et de récompense n’ont jamais été aussi dispersés.

Juste au moment où quelque chose semble parfait, il y a toujours quelques d * ckhead sur Internet pour contredire complètement la prise … ne serait-ce que pour un petit ajustement …