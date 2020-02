8 Ups et 4 Downs de l’Impact Wrestling (11 février)

Lutte d’impact

L’Impact Wrestling de cette semaine a été une soirée historique.

Jordynne Grace a vaincu Taya Valkyrie lors de l’événement principal de la soirée pour la prendre comme championne de l’Impact Knockouts. Étant donné que Taya régnait sur la division KO depuis 403 jours avant ce match, cela allait être une histoire de savoir si elle conservait le titre ou le perdait. De toute évidence, la dernière de ces options a eu un impact beaucoup plus important sur l’histoire du titre, et c’est probablement arrivé à un moment parfait.

Ailleurs sur le spectacle, Sami Callihan a poursuivi son piratage du camion de production d’Impact, Ace Austin a tenté de se mettre sous la peau de Tessa Blanchard avant leur match à Sacrifice, Michael Elgin et Eddie Edwards ont poursuivi leur meilleur de cinq séries avec le match numéro deux, Su Yung et Susie se sont plus ou moins officiellement transformés en un seul être, et Johnny Swinger a fait quelque chose pour obtenir un Up. Non, ce dernier s’est réellement produit.

Bien sûr, les Downs sont toujours là, cette semaine étant la moitié de la taille des Ups. Heureusement, ils n’ont pas trop nui à la nuit. Par exemple, Rob Van Dam contre Joey Ryan aurait facilement pu obtenir un Up, mais il reste dans les Downs pour des raisons très mineures. Allons-y …