8 Ups et 6 Downs de WWE Raw (20 avril)

WWE.com

Nous sommes à mi-chemin entre WrestleMania 36 et Money in

la Banque, et les choses sont étonnamment alignées décemment. Au lieu de simplement

ayant une figure d’autorité nommer les participants aux matchs éponymes, nous avons

eu une série de qualifications les deux dernières semaines, remplissant Raw et SmackDown

avec la lutte réelle, vous savez.

Raw lundi soir a vu les trois matches de qualification des hommes prendre

place, ainsi que le champion de la WWE, Drew McIntyre, en train de brouiller les cartes de Zelina

stable. Nous avons également vu l’implosion finale (espérons-le) de l’escouade Riott et un vicieux

Shayna Baszler.

Avec 10 matchs sur la carte, Raw était lourd de lutte, mais il

était également lourd de squash: quatre matchs ont impliqué le talent d’amélioration de NXT, un autre

avait un MVP semi-retraité en tant que concurrent, et un autre avait récemment appelé NXT Austin

La théorie se met à l’épreuve.

Rien de tout cela n’est nécessairement une mauvaise chose, mais le manque de

la puissance des étoiles en ce moment sur Raw est apparente. Nous n’avons pas vu Randy Orton, Edge, AJ

Styles ou Kevin Owens depuis Mania. Becky Lynch n’est pas non plus apparue lundi. Comme

en conséquence, nous avons obtenu plusieurs segments de Bobby Lashley renversant des pneus (pas un

faute de frappe).

Raw a été assez bon pour repasser des notes cette semaine, car

ils font de petits ajustements ici et là pour améliorer le spectacle.

Cela dit, allons-y…