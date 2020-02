80’s Wrestling Con 3 annonce un événement à Freehold, NJ, le 18 avril

80s Wrestling Con nous a envoyé cette annonce suivante détaillant leur troisième événement annuel, mettant en vedette de nombreuses légendes et superstars de la lutte.

‘Plus gros! Mieux! Badder! ” – 80s Wrestling Con annonce que son troisième événement aura lieu le 18 avril à Freehold, NJ à iPlay America de 10h à 15h. L’événement mettra en vedette des tonnes de superstars de lutte des années 80, des attractions, des tables de fournisseurs et bien plus encore.

APPARAISSANT EN DIRECT:

Temple de la renommée de la WWE: HONKY TONK MAN

Acteur hollywoodien / ancienne superstar de la WWE et de la WCW: ZEUS

Temple de la renommée de la WWE: «SCIE À métaux» JIM DUGGAN

Temple de la renommée de la WWE: ROCK N ’ROLL EXPRESS

Temple de la renommée de la WWE: TEDDY LONG

Ancienne superstar du WWF: «DR. D ”DAVID SCHULTZ

Fille d’André Le Géant: ROBIN CHRISTENSEN-ROUSSIMOFF

Ancien Zeb Colter de la WWE: DUTCH MANTELL

Annonceur Fomer WWF: SEAN MOONEY

Ancien champion par équipe du WWF: TONY GAREA

Anciennes superstars du WWF: LES CONQUISTADORS

Ancien champion des États centraux de la NWA: SAM HOUSTON

Ancien annonceur du WWF Ring: MIKE MCGUIRK

Ancienne superstar du WWF: TED ARCIDI

Ancien lutteur midget du WWF: THE HAITI KID

Temple de la renommée de la WWE: «PUISSANCE POLONAISE» IVAN PUTSKI

Notez s’il vous plaît: Toutes les superstars feront leurs séances de dédicaces / photos de 10 h 30 à 13 h 30.

INVITÉS VENDEURS:

Anciennes superstars de la WWE: L’ASCENSION

Ancienne diva du WWF: TERRI RUNNELS

ECW Original: THE BLUE MEANIE

Lutteur WWF des années 80: MARIO MANCINI

Ancien champion de la WCW Tag Team: CROWBAR

Ancienne star de la WWE NXT: BULL JAMES (alias Bull Dempsey)

Ancien lutteur du WWF: DAVEY O ’HANNON

ATTRACTIONS CONTRE:

COOL, COCKY, BAD- LIVE! – Il a de longs favoris et ses cheveux lissés en arrière, il vient dans votre ville dans une Cadillac rose! Le Honky Tonk Man montera sur scène en direct à la 80’s Wrestling Con 3 pour exécuter son hit à succès COOL, COCKY, BAD!

SLAM ALPHABETIQUE: FAIRE L’ENCYCLOPÉDIE DE LA WWE – Réalisant l’Encyclopédie de la WWE avec le co-auteur des volumes 1 et 2, Brian Shields aura lieu LIVE sur scène au 80’s Wrestling Con 3! Combien de travail et de temps a été consacré à la création de quelque chose comme ça? Comment est née l’idée? Combien de temps at-il fallu pour faire? Combien de fois sont-ils revenus et ont ajouté des noms?

Pensaient-ils que cela deviendrait un énorme outil de collecte d’autographes? Toutes ces questions et les vôtres recevront une réponse lors de la conférence de lutte des années 80 3! Vous aurez également la possibilité de faire signer vos encyclopédies par l’auteur, ce qui est super cool. C’est un événement vraiment unique pour tous nos collectionneurs!

CONCOURS DE DANSE À UN DEUX PAS DU TEXAS ORGANISÉ PAR SAM HOUSTON – Préparez vos chaussures de danse pour les années 80 Wrestling Con 3 parce que vous aurez la chance de participer à notre concours de danse Texas One-Two Step organisé par Sam Houston! Le gagnant recevra un chapeau de cowboy dédicacé par Sam!

80’S WRESTLING FAMILY FEUD Présenté par Hell’s Kitchen Hot Sauce – 80’s Wrestling Family Feud sera à la 80’s Wrestling Con 3 le 18 avril! Il opposera l’équipe Dutch Mantell, avec quatre fans chanceux à l’équipe Teddy Long, avec quatre fans chanceux! Il sera organisé par le propriétaire de Hell’s Kitchen Hot Sauce, Ron Menin! Cela a tout pour faire voler la vedette à 80’s Wrestling Con 3!

COSPLAY DE LUTTE DES ANNÉES 80 – Le point culminant de la lutte 2 des années 80 a été le concours de costumes d’Halloween. Ce fut un énorme succès, que nous avons dû le ramener à nouveau pour 80’s Wrestling Con 3! Alors, venez habillé comme votre lutteur des années 80 préféré le 18 avril! Les fans décideront qui gagnera et le gagnant ramènera à la maison une ceinture de championnat de cosplay de lutte des années 80!

PEINTURE VISAGE LUTTE DES ANNÉES 80 – Vous pouvez obtenir votre visage peint comme votre lutteur des années 80 préféré à 80’s Wrestling Con 3! Il y aura un stand de peinture de visage de lutte des années 80! Des tonnes de lutteurs portaient de la peinture pour le visage dans les années 80 et vous pouvez vous faire peindre le visage comme un le 18 avril.



WEEK-END DES CHAMPIONS: L’HISTOIRE TOUT DE LA CRÉATION DE CONVENTIONS DE LUTTE – Il n’y aurait pas de Con de lutte des années 80, de grands événements, d’icônes de lutte, de Starrcast, de rassemblement, de NWA Legends Fanfest, de Legends of The Ring, etc. sans John Arezzi. Il était l’original. Il était le créateur des conventions de lutte. Il est un pionnier dans le domaine de la lutte et il va maintenant prendre le devant de la scène à 80’s Wrestling Con 3 et nous dire comment il a tout créé. Nous sommes tous ravis de Week-end des Champions: l’histoire révélatrice de la création de conventions de lutte le 18 avril à Freehold, NJ chez iPlay America!

STAR MAKER DES ANNÉES 80 AVEC MARIO MANCINI – Le Star Maker des années 80 avec Mario Mancini montera sur scène lors de la Wrestling Con 3 des années 80!

Mario a lutté contre tout le monde au WWF, y compris «Macho Man» Randy Savage, Jesse Ventura, Paul Orndorff, Honky Tonk Man, Kamala, Demolition, Haku, King Kong Bundy, Big Boss Man, Hercules, Rick Rude, Rick Martel, Ted DiBiase, Mr Perfect, Dino Bravo, Greg Valentine, One Man Gang, Brutus Beefcake, Islanders, Ron Bass, Harley Race, Iron Sheik, Nikolai Volkoff, Butch Reed, Bob Orton, Don Muraco, Hart Foundation, Sika, Jake Roberts, Funk Brothers, Adrian Adonis, Big John Studd et tant d’autres. Mario parlera de la lutte contre chacun d’eux et de belles histoires des années 80!

BESOIN D’UN LIEU OÙ LOGER? – Quiconque vient de l’extérieur de la ville, nous sommes en partenariat avec Custom Event Operations pour garantir les meilleurs prix pour les hôtels locaux dans la région de Freehold. Pour plus d’informations sur l’hôtel, veuillez visiter https://80swrestlingcon.com/hotelsTABLES VENDEURS – Si vous êtes un fournisseur qui souhaite s’installer à 80’s Wrestling Con 3, veuillez nous envoyer un courriel à: [email protected]AUTOGRAPH / PHOTO OP / VIP BILLETS POUR 80’S WRESTLING CON 3 – Nous vous invitons fortement à acheter vos billets d’autographes, de photos et de VIP à l’avance pour éviter les files d’attente le jour de l’événement. Les Superstars ne signeront des autographes que pendant trois heures et avoir vos billets avant votre arrivée vous fera gagner une TONNE de temps. Vous pouvez les acheter maintenant sur: 80sWrestlingCon.comVOUS NE POUVEZ PAS LE FAIRE VIVRE MAIS VOUS VOULEZ OBTENIR DES PHOTOS D’AUTOGRAPHIE? – Si vous ne pouvez pas assister en direct mais souhaitez obtenir des photos autographes 8 X 10 personnalisées de l’un des invités, envoyez-nous un e-mail à [email protected]