80s Wrestling Con reporte leur événement – Détails

Le Wrestling Con des années 80 a envoyé un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant que leur convention a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Le promoteur de la convention, Tommy Fierro, a publié la déclaration suivante:

Je compte les jours jusqu’à 80’s Wrestling Con 3 depuis le lendemain des années 80 Wrestling Con 2 en octobre. J’ai fait tellement de promotion jusqu’à présent pour cet événement et j’ai eu tellement de retours positifs, mais malheureusement, nous devons reporter la Con. Faites-moi confiance quand je vous le dis, j’ai le cœur brisé.

Après la nuit dernière avec le gouverneur du New Jersey déconseillant les foules de plus de 250 personnes et la super populaire Chiller Theatre Convention dans le New Jersey qui se déroulait le week-end après notre annulation, nous n’avions pas vraiment le choix. Votre santé et votre sécurité passent avant une convention de lutte.

J’ai déjà parlé à la plupart des membres de la liste et tout le monde était PLUS que compréhensif. 80’s Wrestling Con 3 arrivera cependant!

Nous travaillons avec iPlay America en ce moment et une nouvelle date sera officiellement annoncée vendredi prochain à 12 heures par iPlay America !!! Quiconque a déjà acheté des tables de fournisseurs, elles seront valides pour la nouvelle date. Toute personne ayant acheté des billets GA ou des billets autographe / photo / VIP sera valable pour la nouvelle date. Si vous pensiez que cette composition était cool, avec la clé à molette que je viens de jeter, je vous donne MON MOT, elle sera encore plus grande qu’elle ne l’était!

Je suis vraiment désolé mais malheureusement je n’avais pas vraiment le choix. Votre sécurité passe avant ma satisfaction. Veuillez rester en sécurité tout le monde.

Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous aime. RESTEZ À L’ÉCOUTE!